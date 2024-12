Lavori post sisma al Borgo Rancia, impresa fa causa al Comune

Il Comune di Tolentino è stato citato in giudizio dalla società Edilstradebuilding spa dinanzi al tribunale di Macerata, per una questione riguardante i lavori dei 46 appartamenti per terremotati di Borgo Rancia.

L’impresa ha chiesto al tribunale civile di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto e corrisposto il pagamento di un milione e 376.326 euro per i lavori di riconversione dell’edificio già esistente, in contrada Rancia, da destinare ad alloggi di emergenza sisma. In pratica l’appaltatore avrebbe chiesto soldi per alcune opere, ma la direzione dei lavori avrebbe deciso di non concederli perché, secondo questa, non sarebbero dovuti. L’impresa edile ovviamente non ha condiviso questa decisione e si è rivolta a un giudice.

Nel procedimento è stato citato anche l’Erap Marche; la direzione dei lavori e la gestione dell’appalto sono infatti in capo all’ente regionale. Il Comune è l’esecutore del contratto, essendo titolare del finanziamento. "L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno affidare l’incarico di rappresentanza legale all’avvocato Gennaro Marino, esperto in appalti pubblici, al fine di opporsi alla domanda giudiziale presentata dalla società e tutelare al meglio i propri interessi" spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti.

