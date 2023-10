Lavori post sisma: approvato il progetto per il cimitero di Regnano

La giunta di Tolentino ha approvato il progetto definitivo per il ripristino e la riparazione dei danni post-sisma del cimitero della contrada di Regnano. Un’opera di circa 180.300 euro finanziata tramite l’ordinanza del commissario straordinario dello scorso marzo. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Katiuscia Faraoni, al timone del settore lavori pubblici del Comune. Il progetto invece è stato redatto dall’ingegnere Stefano Foglia. Il cimitero di Regnano è stato danneggiato dai ripetuti eventi sismici del 2016; a seguito dei sopralluoghi effettuati successivamente, è stato riscontrato un pericolo di crollo a causa di lesioni gravi sui muri di cinta, e in particolare sull’arco di accesso. Nel 2017 era stata redatta la relativa scheda Mibact e attivata la procedura per interventi di somma urgenza. Era stata ripristinata l’agibilità temporanea, ma ora è arrivato l’ok al progetto definitivo.