Lavori post sisma bloccati. Enel: spostamento finito entro il 31 marzo

E-Distribuzione precisa che i lavori di spostamento dell’impianto con parziale interramento di circa 150 metri di linea aerea, inizieranno a breve e verranno ultimati entro il 31 marzo, come già anticipato al Comune di Caldarola.

Enel interviene sulla vicenda della palazzina di via Umberto I; le tre famiglie di questo edificio avevano sollevato la questione spiegando che i lavori di demolizione e ricostruzione post-sisma non potevano partire finché il gestore della rete elettrica non avesse spostato un cavo. E avevano lanciato un appello al commissario straordinario Guido Castelli e all’amministrazione comunale per aiutarle a sbloccare la situazione.

"Subito dopo il decreto emesso a fine maggio 2024, necessario per la richiesta di spostamento della linea, il 13 giugno è stato richiesto l’intervento tramite il portale dedicato, per permettere la demolizione dell’immobile", avevano dichiarato le persone interessate.

"Riguardo alla tempistica della pratica in questione – prosegue Enel - l’azienda elettrica sottolinea che l’iter autorizzativo, di natura complessa, avviato lo scorso 16 luglio e conclusosi il 28 gennaio, ha richiesto il coinvolgimento di diversi soggetti tra cui il Comune e la Regione Marche. Il 13 febbraio l’azienda ha comunicato al Comune di Caldarola l’avvio dei lavori nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente".