Lavori post sisma. Cambia la viabilità

Cambia la viabilità per due giorni. Oggi e domani per lavori edili di ricostruzione post terremoto ad un fabbricato il traffico veicolare in via Cancellotti sarà temporaneamente limitato. Lo prevede un’ordinanza della polizia locale con la quale viene istituito il divieto di transito e il divieto di sosta a tutti i veicoli lungo la stessa via dalle 8,30 alle 12. Dal divieto saranno esclusi i residenti per operazioni di carico e scarico nel tratto iniziale in corrispondenza del civico numero 8.