Lavori post-sisma, cambia la viabilità in diverse zone

Lavori in corso, soprattutto per il post-sisma, in più zone di Tolentino. Con i conseguenti cambi di viabilità. Per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in via Corridoni dalle 7 di domani fino alle 18 del 23 aprile, viene istituito il divieto di sosta, fermata e transito dall’intersezione con viale XXX Giugno fino a via Dei Vasari. Per interventi di trasporto e montaggio autogru in via Pacifico Massi, martedì e mercoledì dalle 7 alle 20 divieto di sosta, fermata e transito. Per la rimozione detriti da demolizione, cambia la viabilità in via Bezzi; da domani a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, viene istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in via Bezzi, dall’intersezione con vicolo Bonelli. A seguito di occupazione area pubblica per montare un ponteggio in traversa San Catervo, vicino al civico 63, martedì e mercoledì dalle 8 alle 20, scatta il divieto di transito veicolare in via San Catervo – via Beato Tommaso e tratto di via Laura Zampeschi dall’incrocio con via Parisani. Invece martedì, dalle 7 alle 16, modifica temporanea alla circolazione in viale Trento e Trieste (vicino all’incrocio con via Montegrappa) per l’istituzione del senso unico alternato a causa del restringimento della carreggiata per il posizionamento della pompa per calcestruzzo. In prossimità del civico 36 di via San Nicola, mercoledì dalle 7 alle 11, divieto di transito nel primo tratto, fino all’intersezione con via Sparaciari. Mentre martedì, dalle 8.30 alle 13.30, è necessaria la chiusura al traffico di un tratto di via Filelfo per lavori di manutenzione ordinaria di un edificio.