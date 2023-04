"Lavori post sisma, nessuno ci avvisa"

di Lucia Gentili

"La ricostruzione post-sisma va fatta. Non chiediamo ovviamente di fermare i cantieri. Ma è necessario che il Comune prepari una pianificazione dei lavori, un calendario con una mappatura, così che commercianti e residenti possano sapere per tempo come organizzarsi quando vengono chiuse le strade". È l’accorato appello dei negozianti di via Pacifico Massi, a Tolentino. Ieri, per consentire il montaggio di un’autogrù, sono stati vietati sosta, fermata e transito. "Stamattina (ieri per chi legge, ndr), quando sono arrivata in negozio – esordisce Monica Fammilume di "Arte&Co", presidente dell’associazione Tolentino Commercio Centro Storico -, ho trovato il nastro segnaletico a transennare l’ingresso. Sono stata costretta a chiudere e tornare a casa, anche per motivi di sicurezza. La ditta confidava di terminare l’operazione in serata, al massimo avrebbe terminato l’indomani (oggi, ndr), ma in generale quello che chiediamo, anche in vista del futuro, dato che la ricostruzione è partita in centro, è di essere avvisati almeno un paio di giorni prima. Non c’era nessuna segnaletica. Basterebbe una mail all’associazione, poi io la girerei a tutti, oppure un avviso portato dalla polizia locale. Chiediamo solo di essere coinvolti e lavorare in sinergia, per il bene della città e degli abitanti. Senza dimenticare il problema dei parcheggi, dato che il piano non è ancora stato modificato e aspettiamo una risposta alla lettera protocollata nel settembre scorso. Il nostro augurio è che quanto accaduto a noi oggi non si ripeta con i colleghi e si trovi quanto prima una soluzione". E sottolinea che, essendo anche giorno di mercato, non sono mancati problemi di viabilità nella traversa vicina. "Siamo preoccupati per il futuro – aggiunge Romina Mogliani, titolare del supermercato Mercurio -, in un centro intasato dai lavori e svuotato dalle persone per lo spopolamento. Non si può fermare la ricostruzione pesante, ma va gestita, e si possono dare risposte e un aiuto a chi resiste. Diversi negozi in questi anni hanno già chiuso. Per un supermercato, con le attività di carico-scarico, trovarsi chiuso il passaggio nella settimana santa è un ulteriore disagio: ieri il camion che ci portava la carne ha fatto tre volte il giro della città. In tutto ciò non vediamo neanche tolleranza sul fronte multe. Con la ricostruzione pesante va da sé che scarseggiano anche i posti auto. Perché almeno non viene fatta una campagna di sensibilizzazione per fare acquisti in centro? E non abbiamo agevolazioni, un appoggio malgrado lavoriamo e lavoreremo in situazioni particolari. Così si lavora con grande difficoltà". "È necessario coordinarsi al più presto con un calendario dei lavori – aggiunge David D’Amico di Rossoduovo –, pure per avvisare la clientela. Anche perché questo è solo l’inizio. Io stamattina (ieri) non ho visto segnali; ero già dentro il negozio perché sono arrivato presto per impastare quando mi sono ritrovato il passaggio chiuso". Si unisce all’appello anche Franco Luciani della bottega di Mondo Solidale: "Un disagio per noi e per i clienti".