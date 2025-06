"Lavori pubblici a pieno ritmo. E tanti progetti pronti a partire"

Lavori pubblici a pieno ritmo e tanti progetti in cantiere. Sono in corso le procedure di affidamento per la gara relativa alla riqualificazione e valorizzazione delle mura del Castello Svevo, un intervento finanziato con fondi regionali e comunali, il cui avvio è previsto per agosto.

Lo riferisce in un comunicato il sindaco Andrea Michelini, che approfitta per tracciare il punto della situazione sui lavori pubblici a Porto Recanati. "Tra le opere concluse, vanno citati il bosco urbano di Montarice con la messa a dimora di oltre 300 alberi, la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri e del plesso scolastico Medi, e la sistemazione di numerose campate del cimitero – riepiloga il sindaco Michelini –. Completati, inoltre, i lavori del primo stralcio per la messa in sicurezza del fosso Acquabona. L’amministrazione è poi intervenuta sui sistemi semaforici e di pompaggio dei sottopassi di via D’Acquisto e di Scossicci, risolvendo definitivamente un problema che si protraeva da decenni. È stato rifatto – aggiunge ancora – il manto stradale della rampa di accesso dalla statale 16 a via Salvo D’Acquisto e in via Colombo. Importante pure l’investimento sui parchi urbani, dove sono stati installati giochi e arredi per circa 100mila euro".

Ma non finiscono qua i cantieri in fase di conclusione in città. "Sono stati appena installati degli impianti di riscaldamento e raffrescamento nella palestra Diaz e al museo del mare – riprende il sindaco Michelini –. Tra le opere in fase di ultimazione, si segnalano il nuovo campo da tennis in piazza Kronberg e i bagni autopulenti di via Buozzi. Dovranno invece attendere la fine delle attività sportive gli interventi al campo di calcio Monaldi: a metà giugno inizieranno i lavori per il nuovo manto sintetico e la riqualificazione di tribuna e spogliatoi. Approfittando della pausa estiva, verranno avviati i lavori di impermeabilizzazione dei muri perimetrali della scuola elementare di vi Alighieri". A dire la sua anche l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Riccetti: "Tanta carne al fuoco. Si iniziano a cogliere i frutti dell’assiduo impegno della giunta, dei consiglieri delegati e di un ufficio tecnico che sta elevando la quantità e la qualità del proprio lavoro".