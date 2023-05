Lavori pubblici, ancora polemica

Non si arresta la polemica sulla decisione della giunta Barbieri di Montefano di adire a vie legali conto la minoranza consiliare che, secondo l’esecutivo, avrebbe reso dichiarazioni insinuanti e diffamatorie sull’esecuzione di alcuni lavori pubblici. Dopo la dura presa di posizione critica dell’Udc provinciale, c’è da registrare ora la nota dei vertici di Fratelli d’Italia: Massimo Belvederesi (Portavoce Provinciale), Pierpaolo Borroni (Consigliere Regionale) ed infine Michele Zacconi (Coordinatore comune di Montefano). "Quando la normale dialettica politica – scrivono – rischia di approdare nelle aule giudiziarie è una sconfitta senz’appello non di chi subisce questa eventuale azione, ma di chi la promuove, nello specifico, sembra, il sindaco di Montefano Angela Barbieri. Il nostro è un invito a riportare nel solco del dialogo maggioranza-opposizione la questione sollevata dal gruppo Montefano domani, nello specifico dal consigliere Luciano Mezzalani, relativamente ai dubbi su un appalto pubblico". Il consigliere regionale Borroni sottolinea come "proprio la parola ’pubblico’ dovrebbe consigliare il primo cittadino a verificare le perplessità espresse in modo appropriato. Trovandomi quel giorno a essere presente durante la seduta del Consiglio comunale di Montefano ho ascoltato personalmente la discussione, nulla di penalmente rilevabile è stato dichiarato. La questione in essere è stata discussa con interrogazione scritta in consiglio comunale, rispettando le procedure previste dal regolamento dello stesso".