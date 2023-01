Lavori pubblici e urbanistica: Narcisi subentra a De Mutiis

È stato ufficializzato venerdì mattina il passaggio di consegne tra l’ingegner Dora De Mutiis e l’architetto Francesco Maria Narcisi, nuovo responsabile dell’area Lavori pubblici e Urbanistica del Comune di Potenza Picena. Dopo anni di proficua collaborazione, l’ingegner De Mutiis lascia l’incarico in quanto vincitrice della selezione pubblica nel Comune di Senigallia, più confacente alle sue esigenze familiari. "Mi sento di ringraziare tutti, amministratori e uffic, – ha detto De Mutiis nel corso dell’incontro di congedo, svolto nella sala giunta, a cui hanno preso parte il sindaco Noemi Tartabini e gli assessori - per l’umanità, la collaborazione e il profondo spirito di squadra che ha caratterizzato questo periodo professionale. Con l’architetto Narcisi c’è stato un lavoro quotidiano, di condivisione costante. Sono certa che saprà portare avanti nel migliore dei modi quanto iniziato". La giunta ha, quindi, ringraziato l’ingegner De Mutiis per "l’impegno e la professionalità, senza le quali non sarebbe stato possibile raggiungere traguardi davvero importanti per la nostra città". All’architetto Narcisi, la cui nomina verrà formalizzata nei prossimi giorni con apposito atto, gli amministratori hanno rivolto "un sincero ringraziamento per aver accettato l’incarico, con la consapevolezza che la continuità sarà l’elemento vincente nel raggiungimento dei prossimi obiettivi".

g. g.