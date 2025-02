Lavori pubblici, in bilancio 11 milioni e mezzo

"La spesa per i lavori pubblici ammonta a 11 milioni e 606mila euro e comprende l’adeguamento idrico del fosso Acquabona, la riqualificazione delle mure del Castello Svevo, il completamento delle opere di urbanizzazione alle Torri d’avvistamento e la realizzazione delle scogliere a Scossicci, un intervento che inizierà entro la fine dell’anno". Così l’assessore Lorenzo Riccetti ha illustrato il piano delle opere pubbliche a Porto Recanati, durante l’assemblea di presentazione del bilancio comunale per il triennio 2025-2027. "Fondamentale è l’intervento da 9 milioni per le scogliere emerse a Scossicci – ha aggiunto l’assessore Riccetti –. Ora dobbiamo solo approvare il progetto dal punto di vista economico e procedere alla gara d’appalto. Poi abbiamo chiesto al Provveditorato di progettare una manutenzione straordinaria dei pennelli di scogli, sempre a nord. Ci sono 100mila euro di fondi comunali, ai quali si aggiungono 105mila euro di finanziamenti regionali. Ma la prossima settimana andremo in Regione, perché l’opera costa 919mila euro".

Quanto al fosso Acquabona, "sarà completato l’adeguamento idrico con la costruzione di vasche di laminazione, e ci rivolgeremo al Consorzio di bonifica per la progettazione e per reperire i 580mila euro necessari".

E c’è dell’altro. "Grazie all’escussione di una polizza fideiussoria – ha sottolineato Riccetti – saranno completate le opere di urbanizzazione nella lottizzazione Torri d’avvistamento, realizzando un parcheggio e ripristinando il verde: l’importo previsto è di 541mila euro. Inoltre attraverso un bando regionale, abbiamo ottenuto 455mila euro e aggiungeremo un cofinanziamento di 245mila per restaurare le mura del Castello Svevo".

A parlare del bilancio è stata l’assessore Loredana Zoppi: "Per il 2025 si registrano entrate per 44 milioni e 451mila euro, e la stessa somma sarà in uscita. Si confermano le tariffe Irpef. Quanto alla previsione per l’Imu è di 5 milioni e 69.700 euro, per la Tari di 3 milioni e 363.602 euro – ha precisato Zoppi –. Invariata la tassa di soggiorno, stimata in 278mila euro. La previsione dei proventi derivanti dalle multe per violazione al codice della strada è di un milione e 375mila euro. Al sociale abbiamo destinato un milione e 304mila euro, allo sport 294mila, alla cultura 251.751, al turismo 251.600, all’istruzione 254.674 (manutenzioni edifici scolastici, mensa e trasporto) e tre milioni e 704mila andranno per la manutenzione del verde".

Giorgio Giannaccini