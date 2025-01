"Lavori pubblici, priorità a strade e scuole"

Strade, edilizia scolastica, bagni pubblici, cimiteri, abbattimento delle barriere architettoniche: è fitto il programma dei lavori per l’ufficio tecnico comunale di Recanati. L’assessore Roberto Bartomeoli fa presente come siano "diversi gli ambiti di intervento cui questa amministrazione guarda e sono molte le esigenze dei cittadini cui dobbiamo andare incontro".

Uno dei focus principali è la manutenzione stradale: "Una priorità per la quale abbiamo già stanziato 630mila euro nel bilancio di quest’anno. La direzione ormai presa è quella di interventi sistematici e periodici, non più basati sull’emergenza". Recanati, città a vocazione turistica, dovrà diventare più accogliente anche dal punto di vista dei servizi: "Alle persone servono bagni pubblici nei punti di interesse turistico, nei luoghi leopardiani, nel centro storico e che siano correttamente manutenuti. Stiamo lavorando a un progetto ambizioso, del valore di un milione di euro, da dividere tra 2025 e 2026, per una generale riqualificazione dei servizi, come la creazione di un parcheggio adiacente al Colle dell’Infinito. Occorre anche, però, verificare tutte le modalità possibili per riqualificare l’arredo urbano e, in particolare, abbattere quelle barriere architettoniche che impediscono ai più fragili di fruire delle nostre bellezze".

Altra priorità dell’amministrazione comunale è l’edilizia scolastica, per la quale sono previsti sia interventi manutentivi alle strutture già esistenti, sia costruzioni ex-novo. Tra queste ultime figurano la nuova scuola dell’infanzia che sarà costruita in zona Palazzetto dello sport, il cui cantiere è già partito da diverse settimane, e la scuola primaria Gigli che vedrà un’accelerazione del cantiere. "Un intervento molto atteso – ha tenuto a ricordare Bartomeoli – è l’avvio dei lavori alla chiesa del cimitero sotto la direzione della Sovrintendenza, con cui sono stati già fatti sopralluoghi. Sono inoltre stati stanziati 200mila euro per gli interventi indifferibili alle mura dei cimiteri di Chiarino e Santa Croce, che da anni versano in uno stato pietoso".

Ogni anno del quinquennio di mandato, poi, è prevista la riqualificazione di due aree verdi attrezzate nei quartieri. Ultimo, ma non ultimo, il castello di Montefiore sarà riaperto dopo il lungo restauro durato 15 anni e, come riprende Bartomeoli "potremo riaprirlo finalmente alla fruizione del pubblico. Non si tratta certamente di un’opera periferica, come si potrebbe pensare vista la posizione, ma di un intervento centrale nel nostro piano di lavoro. Tutti gli interventi – ha poi concluso – sono volti a consolidare Recanati come città aperta a tutti, accogliente e sicura".

Antonio Tubaldi