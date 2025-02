"Lavori, scadenze e ritardi. Niente risposte da Marchiori"

Iommi ha inviato una mail all’ingegnere del Comune Tristano Luchetti per avere spiegazioni sui lavori pubblici, in ritardo rispetto alle scadenze, e con costi lievitati. Non c’è stata risposta da parte di Marchiori, chiederò in consiglio lunedì prossimo". Il consigliere del gruppo misto Giordano Ripa, dopo un accesso agli atti, riferisce che la mail, inviata dall’indirizzo istituzionale dell’assessore all’urbanistica Silvano Iommi e che reca cofirmatari gli assessori Francesca D’Alessandro, Paolo Renna, Marco Caldarelli, Riccardo Sacchi e Laura Laviano oltre al sindaco Sandro Parcaroli, chiedeva a Luchetti, al segretario generale Massi e al vice Ciattaglia i documenti relativi ai lavori del centro fiere, del sottopasso di via Roma, delle piscine, degli impianti sportivi a Fontescodella, del pozzo del mercato e del marciapiede in fondo a via dei Velini. Ripa racconta che "gli assessori firmatari della mail, praticamente buona parte della giunta, muovono una forte critica all’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori. Così dimostrano quanto siano logorati i rapporti in giunta. I firmatari, sindaco compreso, volevano accedere alle carte per avere una documentazione tecnica delle opere, registri contabili, incarichi esterni per i collaudi, validazione dei progetti e corrispondenze con le ditte appaltatrici". Ripa sottolinea che "la mail di Iommi non ha avuto seguito. La presenza tra i firmatari del sindaco denota una frammentazione all’interno dell’esecutivo comunale, il che pesa sulla gestione complessiva delle opere pubbliche. Lo scopo della mail era avere dati certi sulle opere in questione. La mail di Iommi è del 14 novembre, ma non ha avuto risposta". Ripa chiederà spiegazioni al prossimo consiglio comunale lunedì prossimo, e commenta: "La giunta è divisa, l’iniziativa sembra essere stata insabbiata".