Lavori stradali da via Macerata a Potenza Picena

"Dopo la consegna dei lavori, avvenuta qualche giorno fa, alla ditta Cobit Asfalti srl, sono partiti ieri mattina da via Macerata a Potenza Picena gli interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino di porzioni di manto stradale". A dare notizia dell’intervento è stato il Comune di Potenza Picena, guidato dal sindaco Noemi Tartabini, tramite un post sulla propria pagina istituzionale Facebook.

"I lavori di rifacimento dell’asfalto – aggiunge l’ente comunale sul social network – riguarderanno via Dante Alighieri, via Gaspare Spontini, via Pietro Nenni, via Macerata, un tratto di via Rossini, la parte antistante Porta Marina e via dei Cappuccini. L’importo complessivo è di 100mila euro. Resta alta l’attenzione dell’Amministrazione – conclude la nota – anche su altri tratti stradali cittadini che richiedono similari interventi e per i quali si stanno reperendo le risorse necessarie".