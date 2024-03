Lavori straordinari al Palarisorgimento

Manutenzione straordinaria del Palarisorgimento, l’importo dei lavori ammonta a 150.000 euro.

L’impianto ospita la Virtus Basket, e il progetto deliberato dalla giunta dovrà provvedere ai seguenti interventi: il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, tra cui il ripristino dell’illuminazione di emergenza e la manutenzione dell’impianto idrico antincendio, la protezione della balaustra al piano terra posta a separazione tra zona accessibile al pubblico da quella riservata agli atleti, la sostituzione della pavimentazione sportiva in legno, nella zona palestra, con una di tipologia analoga conforme alla normativa

Coni e Fip relativa all’impiantistica sportiva, infine la sostituzione dei proiettori illuminanti riservati allo spazio dell’attività sportiva, con impianto di illuminazione a led.

L’edificio è composto dal piano terra destinato alle attività sportive, per circa 716 mq, più relativi servizi, gradoni per spettatori e centrale termica, e dal primo piano destinato agli spazi per il pubblico sulle tribune e con i relativi servizi. La palestra è autorizzata per una presenza contemporanea di un numero non superiore a 535 persone.

"Avevamo preso un impegno con la società e lo abbiamo mantenuto – dice l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – e dopo una serie di sopralluoghi con tecnici e Federazione e di incontri che abbiamo fatto con la società, è stato stilato

un elenco delle priorità, in vista della promozione della squadra,

per consentire all’impianto di ottenere l’omologazione. Successivamente programmeremo

anche altri lavori

per avere una più completa riqualificazione della struttura".