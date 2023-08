Lavori su via King, semaforo verde al progetto esecutivo

Semaforo verde, dalla giunta di Tolentino, per il progetto esecutivo di miglioramento e messa in sicurezza della strada in via Martin Luther King e via Ugo La Malfa. Un’opera con un quadro tecnico economico di 149mila euro. L’approvazione del progetto è propedeutica alla partecipazione di un bando della Regione; l’eventuale finanziamento regionale ammonterebbe a 104.300 euro, mentre i restanti 44.700 euro verrebbero stanziati dal Comune. L’intervento consiste nel marciapiede lungo il viale delle scuole Rodari-King. I lavori impiegherebbero un paio di mesi, ma partiranno quando sarà finanziata l’opera (quindi non si conoscono ancora le tempistiche). "Stiamo ponendo l’attenzione a diversi bandi regionali e statali – spiega l’amministrazione – per le manutenzioni del territorio comunale".