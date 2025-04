Lavori sugli ospedali: fondi per Civitanova

Ammontano a tre milioni e 68.150 euro i fondi previsti dall’Ast di Macerata per il programma triennale dei lavori pubblici riferito al triennio 2025 – 2027. Tre gli interventi previsti, con la previsione di avviare la procedura di affidamento in tutti i casi entro il 2025, mentre per due le risorse sono spalmate in due anni.

La prima opera prevista è quella dei lavori di adeguamento edile e impiantistico per l’installazione di un nuovo angiografo nella radiologia interventistica, al piano terra dell’ospedale di Macerata, per un importo complessivo di 842mila euro. Sono invece 450mila euro (250mila nel 2025 e 200mila nel 2026) i fondi necessari per la realizzazione di opere di contenimento del versante oggetto di costruzione della casa di comunità di Camerino.

Il terzo intervento, il più corposo, prevede un impegno di spesa di un milione 776.150 euro (550mila nel 2025 e un milione 226.150 nel 2026), per i lavori necessari alla realizzazione del nuovo centro trasfusionale all’ospedale di Civitanova.

Naturalmente, quello appena approvato dall’Ast è un atto programmatorio, al quale ora si dovrà dare seguito con gli atti previsti per concretizzarlo, anche se si specifica che le risorse necessarie, comunque articolate in più anni, sono inserite nell’ambito del bilancio triennale della stessa Azienda territoriale.

Il fatto che l’avvio della procedura di affidamento sia previsto per il 2025 per tutti e tre gli interventi sta lì a indicare che le intenzioni sono buone. Sono opere importanti, largamente attese, che riguardano ambiti di primo piano, in particolare il nuovo angiografo per la radiologia interventistica di Macerata (in un anno circa 3mila pazienti di sala e 5mila interventi) e il nuovo trasfusionale a Civitanova.

Franco Veroli