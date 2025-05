Lavori sulla ciclabile e lungomare nel degrado

Pista ciclabile del lungomare nord tra futuri lavori di miglioramento e le condizioni attuali, tra erbacce e marciapiedi sconnessi alla vigilia della stagione estiva.

Il Comune ha appena approvato in giunta il progetto per la riqualificazione di un tratto della ciclabile del litorale nord, tra gli stabilimenti balneari Aloha e Ippocampo. Si tratta di un intervento dal costo di 280.000 euro, cofinanziato con mutuo e fondi comunali.

Ora si procederà con la gara d’appalto e poi l’avvio del cantiere, che una nota del Comune colloca "al termine della stagione estiva, per non interferire con la piena fruizione del litorale nei mesi di maggiore affluenza turistica". L’intervento interesserà una porzione di circa 122 metri in corrispondenza della spiaggia libera, prevedendo il prolungamento del percorso ciclopedonale già esistente.

Secondo punto previsto nel progetto definitivo, il tracciato sarà spostato verso la battigia e realizzato con un andamento sinuoso, in linea con gli interventi già completati nei tratti limitrofi.

Saranno inoltre installati nuovi punti luce, saranno realizzati un bagno accessibile e due docce esterne, il tutto senza modificare l’attuale sezione stradale. È previsto anche un allargamento del marciapiede sul lato mare, per uniformarne le dimensioni al tratto già esistente che si trova più a sud.

Ma, mentre l’amministrazione comunale pianifica la riqualificazione della ciclabile e del marciapiede calendarizzando i lavori in autunno, le condizioni attuali del lungomare stanno attirando l’attenzione e le proteste di molti cittadini a causa delle sezioni sconnesse, della sabbia sul piano calpestabile e ciclabile che nessuno rimuove, erbacce che non vengono sfalciate è lo spettacolo che si presenta in questi giorni a chi passeggia sul litorale e frequenta la spiaggia.

l. c.