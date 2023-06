Lavori sulla ciclabile, Micucci: "No ai cantieri alle porte dell’estate"

Pista ciclabile sul lungomare nord, i lavori comunali collegati al progetto della ciclovia adriatica avrebbero dovuto essere ultimati entro il 21 maggio e invece non se ne vede la fine. "Non bastava lo scandalo dei giardini ‘Norma Cossetto’ per capire che non si possono aprire i cantieri alle porte dell’estate?", osserva Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd, che fa notare come nel frattempo "le biciclette vanno pericolosamente contromano perché non è stato messo nemmeno un cartello all’inizio del lungomare nord per avvertire che la pista è interrotta e l’accesso alla spiaggia è garantito da qualche passerella, che non appare affatto sicura, nel bel mezzo del cantiere". "Ancora una volta – attacca il Dem – la città viene penalizzata da una amministrazione incompetente e arruffona. E stona il silenzio degli stabilimenti balneari, solitamente molto vivaci nelle proteste in passato. Finora ci ha salvato il maltempo, ma dal prossimo weekend chi renderà sicuro il lungomare nord?".