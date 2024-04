Lavori sulla ’Jesina’ e via la frana vicino alla zona industriale

Continuano i lavori lungo la strada provinciale 57 Jesina, ad Appignano. Nei prossimi giorni, infatti, partiranno anche gli interventi che la Provincia ha appaltato in via IV Novembre, Borgo Santa Croce e Borgo XX Settembre. "Con un investimento di 300mila euro, l’intervento lungo la strada provinciale 57 Jesina è quasi giunto al termine, con una particolare attenzione adesso rivolta alle aree di via IV Novembre e Borgo XX Settembre – spiega il vicepresidente, Luca Buldorini (nella foto con Parcaroli) –. Questo intervento era stato inserito nel Piano opere pubbliche 2023, approvato dal Consiglio provinciale ad aprile dello scorso anno, sottolineando ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione nella promozione di un ambiente urbano più inclusivo e accessibile. L’eliminazione delle barriere architettoniche è un tema centrale di questo progetto, che mira a creare spazi pubblici fruibili da tutti, indipendentemente dalle capacità motorie". In aggiunta, l’Amministrazione provinciale ha previsto ulteriori 172.934 euro per il risanamento della frana che si trova vicino alla zona industriale di Appignano. "Questo intervento, essenziale per la sicurezza e la stabilità della viabilità, sta procedendo speditamente, rispettando i tempi previsti e assicurando che le infrastrutture siano solide e affidabili – conclude Buldorini –. In questi ultimi anni la Provincia si sta distinguendo per il suo impegno nell’innovazione urbana e nell’accessibilità dimostrando che, la cura e l’attenzione per le infrastrutture, possono andare di pari passo con la promozione di una società più accogliente. Con questi passi, la provincia si avvicina sempre più a diventare un modello di accessibilità e inclusione, ponendo le basi per un futuro in cui ogni cittadino può muoversi liberamente e in sicurezza".