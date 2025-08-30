Lavori sulla linea ferroviaria. Domani ripartono i treni sulla Macerata-Civitanova

Da domani riapre la tratta Civitanova-Macerata, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete ferroviaria italiana, Rfi (Gruppo Fs). Da anni ormai la bella stagione è caratterizzata da interventi sulle linee ferroviarie, con la conseguente interruzione del servizio e l’attivazione – non senza disagi per gli utenti – dei bus sostitutivi per garantire la mobilità. Lo stop era iniziato a giugno. E ora, come da cronoprogramma, ripartono i treni. Poi dopo una settimana, dal 7 settembre, verrà riattivata anche la circolazione ferroviaria nella tratta Macerata-Albacina.

Tra i principali interventi effettuati ci sono il consolidamento e il rinnovo di due sottovia nella tratta Montecosaro-Morrovalle; la realizzazione di un nuovo sistema di armamento senza massicciata in galleria Cincinelli; la prosecuzione dei lavori di ammodernamento nelle stazioni di Montecosaro e Macerata. Quest’ultima mediante la realizzazione di opere propedeutiche alla posa della nuova pensilina, con adeguamento del sottopassaggio e dell’ascensore. Inoltre è stato effettuato l’avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’Ertms, (European rail transport management system), il sistema più evoluto per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità.

Questi lavori – 258 milioni di euro l’investimento complessivo legato a tutti gli interventi sulla Civitanova-Albacina – hanno visto impegnate circa 180 persone, tra dipendenti Rfi e ditte appaltatrici. Gli obiettivi, per Rfi, sono "garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio". Intanto procedono i lavori di miglioramento sismico e riqualificazione della stazione di Macerata, con chiusura prevista nel primo semestre 2026 e fondi Pnc (Piano nazionale complementare al Pnrr). Per quanto riguarda l’adeguamento della stazione alla normativa vigente Sti-Prm (accessibilità per le persone a ridotta mobilità) si stanno effettuando gli interventi sul secondo marciapiede. Per la riqualificazione delle aree esterne è in corso la progettazione esecutiva. Il piano punta anche alla riqualificazione della piazza antistante.