Lavori sulla linea ferroviaria Stop ai treni, arrivano i bus

Per i lavori sulla linea ferroviaria, stop ai treni tra Civitanova e Fabriano da domenica al 5 agosto, sostituiti dai pullman. Dal 6 al 25 agosto invece i treni ripartiranno tra Macerata e Civitanova. Rete ferroviaria italiana, società capofila del gruppo Fs Italiane, prosegue infatti i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova-Albacina. Gli interventi inizieranno da domenica e si concluderanno il 25 agosto, un periodo nel quale Rfi ritiene che la mobilità su ferrovia sia più ridotta. Tra gli interventi previsti ci sono il rinnovo del binario in quattro gallerie tra Macerata e Matelica (Convitto, Maricella, Gesso e Cancellotti), con adeguamento del piano del ferro per la successiva elettrificazione della linea; la realizzazione dei manufatti per i futuri sottopassi a servizio dei binari nelle stazioni di Castelraimondo e Montecosaro; gli interventi nella stazione di Tolentino propedeutici all’attivazione dell’Ertms (European Rail Transport Management System, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, adottato sulle linee alta velocità) e alla elettrificazione nella stazione. I lavori, del valore complessivo di 15 milioni di euro, vedranno impegnate circa 120 persone tra tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici. Per la piena operatività dei cantieri, dunque la circolazione sarà interrotta da domenica al 5 agosto su tutta la linea Civitanova-Albacina; dal 6 torneranno i treni tra Macerata e Civitanova. I treni soppressi saranno sostituiti dai bus. Gli orari sono già sui sistemi di vendita di Trenitalia e nelle stazioni interessate.