Lavori sulla parete rocciosa anche con l’elicottero

Nuovi interventi in corso d’opera a Pioraco: nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa che sovrasta via Ruggero Mancini, al di sopra della ferramenta Il Mosaico. "Tali lavori, il cui importo è di circa 150 mila euro, richiederanno interventi con elicottero" ha dichiarato il sindaco Matteo Cicconi. "Inoltre, sono iniziati i lavori di mitigazione del versante in frana (nella foto) lungo Piè di Gualdo per un importo di circa 70 mila euro", prosegue il primo cittadino. Si tratta di interventi molto importanti per il turismo piorachese, sulla falsariga della messa in sicurezza della statale settempedana 361 (di competenza dell’Anas) a seguito della caduta massi dell’autunno 2021, i cui lavori erano iniziati a metà dello scorso mese. "Il nostro è un territorio tanto bello quanto fragile, e va preservato", aveva dichiarato il sindaco Cicconi.

Alessio Botticelli