Lavori sulla strada delle Fonti

In corso i lavori a Castelnuovo di Recanati di sistemazione della strada delle Fonti di Castelnuovo, intervento più volte sollecitato dal Comitato di quartiere alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, perché ritenuto di fondamentale importanza per il benessere del quartiere che pur essendo parte del centro storico, rischiava di rimanere solo un’arteria di passaggio veicoli (talvolta anche pesanti) a discapito della sicurezza e vivibilità dello stesso da parte dei residenti. Quindi c’è viva soddisfazione da parte dei residenti nel vedere in questi giorni le ruspe e gli operai all’opera. "Ci auspichiamo – commenta il presidente in carica Andrea Tubaldi – che con la sistemazione della strada delle Fonti, diminuisca notevolmente il traffico all’interno del Rione, affinché si possa tornare a godere appieno ed in tranquillità le vie del quartiere. Il comitato ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere".