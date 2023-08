Lavori sulla strada e sottoservizi Cambia la viabilità in centro storico

Cambia il traffico, da lunedì nel centro storico di San Severino, per l’avvio di alcuni lavori edili al piano viabile e ai sottoservizi che interesseranno, in particolare, via Cesare Battisti e via Porta Orientale. "Le opere saranno comunque eseguite a stralci per evitare al massimo i disagi agli automobilisti e ai pedoni", rassicura l’amministrazione comunale.

Le modifiche alla circolazione sono contenute in un’ordinanza firmata dal responsabile dell’area vigilanza. Fino al termine della prima fase dei lavori verrà istituito il divieto di transito ai veicoli in via Cesare Battisti, dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Porta Orientale. I pedoni potranno transitare unicamente sul lato predisposto e segnalato dal personale di cantiere, in base alle fasi lavorative. Verrà inoltre istituito il senso unico alternato in via Porta Orientale, all’altezza del restringimento dell’arco, che sarà però riservato ai residenti, ai mezzi autorizzati, alle forze di polizia, ai mezzi di soccorso e ai mezzi tecnici della raccolta dei rifiuti, con precedenza ai residenti che provengono da via XX Settembre. L’ordinanza prevede poi il divieto di sosta e fermata 024 ambo i lati in via Porta Orientale, l’istituzione del limite di velocità di 20 chilometri orari in via Porta Orientale e l’obbligo di svolta a sinistra in piazza del Popolo all’intersezione con via del Teatro per chi proviene da via Garibaldi, con uscita obbligata in via Ercole Rosa. Saranno consentiti il transito e la sosta oltre tale divieto per le sole operazioni di carico e scarico. Infine viene istituito il divieto di sosta in piazza del Popolo dal civico 15, all’altezza del Feronia, e fino all’intersezione con via Cesare Battisti. Solo nelle giornate di sabato, per il mercato settimanale in piazza del Popolo, verrà istituito il divieto di transito e sosta in via Eustachio, dalle 7 alle 15.