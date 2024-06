Lavori sull’alveo di un torrente: due assoluzioni

Un funzionario del Consorzio di bonifica e un imprenditore erano finiti sotto processo, per aver tagliato gli alberi dall’alveo di un torrente. Sono stati assolti entrambi. Imputati erano Michele Tromboni di Camerino, e Paolo Pompeo Massoni di Lucca. I fatti erano avvenuti a ottobre del 2019 a Chiaravalle di Ancona. Tromboni era responsabile dell’area bonifica del Consorzio di bonifica delle Marche, Massoni il titolare dell’impresa incaricata di tagliare la vegetazione lungo le sponde del Triponzio: per l’accusa l’intervento, lungo un tratto di circa otto chilometri in zona protetta, sarebbe avvenuto senza autorizzazione paesistica, e deturpando lo stato dei luoghi. All’inizio di ottobre 2019, i carabinieri forestali avevano fatto accertamenti sulle operazioni in atto accertando che erano state disposte dalla Regione tramite il Consorzio. Ritenendo l’operazione non correttamente autorizzata, i carabinieri avevano fermato i lavori e sequestrato il legname. Nel corso del processo però i difensori, gli avvocati Giuseppe De Rosa e Gianfelice Cesaretti, hanno documentato che il Triponzio era classificato ad alto rischio idrogeologico, per il quale la legge impone di tenere puliti l’alveo e gli argini, così da evitare che, in caso di piena, rami e alberi causino i danni che poi si sono visti purtroppo in zone vicine. La manutenzione dunque era dovuta e corretta. Il giudice ha condiviso la ricostruzione difensiva, e ha assolto gli imputati.