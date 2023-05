Lavori sull’argine del Potenza

Sono iniziati ieri i lavori portati avanti dal Genio Civile di Macerata per il consolidamento dell’argine del fiume Potenza, lato Potenza Picena, in prossimità del ponte Chiarino. "Il tratto, oggetto di preoccupazione nel corso delle piogge intense dei giorni scorsi, vedrà un intervento, dal valore economico di circa 150mila euro, che prevede l’inserimento di palancole destinate a consolidare l’argine contenendo le acque – si legge in una nota del Comune di Potenza Picena –. Sul posto si sono recate l’altroieri per un sopralluogo il sindaco Noemi Tartabini insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori. Il cordolo tampone, utilizzato per evitare la fuoriuscita del fiume durante l’ultima piena, è stato prontamente rimosso dalla Protezione civile comunale, in collaborazione con altri corpi locali di Protezione civile, proprio per consentire l’avvio delle operazioni da parte del Genio Civile".

g. g.