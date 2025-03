Lavori sulle mura, via alla fase finale

Sono entrati nella fase finale i lavori di riqualificazione delle mura storiche di Macerata, ricompresi nel Pnc Sisma per un importo di 862.000 euro. L’opera consiste nel restauro delle mura per un tratto di 300 metri, nel rifacimento di pavimentazioni, viali e slarghi. Le zona interessate dal rifacimento, in particolare dei marciapiedi, sono viale Don Bosco, viale Trieste e piazza Nazario Sauro, dove oltre all’uso pedonale, è consentita anche la sosta auto. Ci sono poi i vialetti che costeggiano la scalinata Convitto/Porta Montana, dove verrà installata una pavimentazione in lastre di porfido a correre, per un recupero completo di questo collegamento. "Nel segno della continuità, proseguono gli interventi che vanno a rafforzare quel valore identitario che le mura rivestono per Macerata anche dal punto di vista culturale e turistico – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Un ringraziamento al commissario Guido Castelli per la sua costante attenzione ai territori colpiti dal sisma".