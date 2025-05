Lavori sulle sponde del Sant’Angelo

Sono in corso i lavori di ripristino e riqualificazione ambientale delle sponde del torrente Santangelo, a Pieve Torina. Si tratta di un intervento da 275.000 euro che ha l’obiettivo di mitigare il dissesto fluviale del tratto del corso d’acqua all’interno del centro abitato, quello che va da valle del ponte in piazza Macello sino alla confluenza con il torrente Chienti. "La sicurezza del territorio viene prima di tutto, su questo siamo stati chiari ed operativi sin da subito - spiega il commissario Guido Castelli -. Per restituire futuro ai territori colpiti dal terremoto occorre programmazione, agendo a più livelli e mantenendo alta l’attenzione su ogni singolo aspetto".