Lavori sulle strade con il recupero dell’Iva

Saranno pure costati complessivamente oltre 3 milioni di euro i lavori di adeguamento dello stadio Tubaldi per le gare calcistiche professionali, fra nuovo manto in erba sintetica, ampliamento, messa a norma delle tribune e realizzazione di nuovi parcheggi con relativa modifica della viabilità. Ma il recupero dell’Iva permetterà sin da subito la manutenzione delle strade di città e di campagna. Lavori che si aggiungono a quelli in programma per migliorare e potenziare la sicurezza stradale e dei pedoni i cui fondi sono stati reperiti dal bando europeo di 550mila euro. Sono di questi giorni, infatti, gli interventi di manutenzione stradale per la prima somma di 120mila euro a cui si aggiungeranno altri 100mila euro a gennaio. "Mi fa piacere ricordare – afferma il sindaco Antonio Bravi – che ad oggi siamo riusciti a farci finanziare quasi il 90% delle opere pubbliche di Recanati dai fondi governativi senza pesare sulle casse comunali. Un grande risultato che sta trasformando, come da programma, la nostra bella città in un modello di modernità ed efficienza per una migliore qualità di vita di tutti". Numerose sono le strade del Comune coinvolte: in alcune sono state già avviati i lavori, mentre in altre cominceranno proprio in questi giorni. Tra le strade interessate si annoverano: traversa Acquara (strada My Car), strada del Ponte e Costa Reale già sistemate, strada Mattonata (Snam), Opera Pia, Stucchetto, corta di Potenza Picena-Villa Pechinelli, Cantalupo, Passatempo, Castelletta Bassa e Canepina. "Per gli interventi in ogni strada – precisa Francesco Fiordomo, assessore Lavori pubblici – vanno tenuti in considerazione diversi aspetti tra cui il passaggio dei mezzi pesanti e agricoli, la questione dei fossi privati che non sempre sono a norma e la questione delle strade vicinali dove si dovrebbero costituire dei consorzi e il privato dovrebbe compartecipare alle spese. E sempre in materia di strade, in questi giorni di fine anno abbiamo appaltato sia i primi lavori di messa in sicurezza delle strade per i pedoni e gli automobilisti grazie al bando vinto con il finanziamento europeo e sia i lavori per la costruzione della nuova bretella Squartabue l’arteria stradale che finalmente decongestionerà il traffico pesante dall’area abitata di Villa Musone". Il primo appalto dei lavori di manutenzione straordinaria è stato aggiudicato per la somma lorda di 333.387,42 alla ditta molisana Acquaviva Srl, d’Isernia. Tra gli interventi appaltati anche il marciapiede di via Sirolo, la manutenzione dei ponti e la messa in sicurezza dell’affaccio di via Monte Conero.

