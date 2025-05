Lavori sulle strade per la fibra ottica. Cambia la viabilità a Piediripa

Il ripristino temporaneo della circolazione in via Mozzi, una nuova ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale a Piediripa. Sono queste le decisioni da parte degli agenti della polizia locale. La prima è avvenuta in seguito ai lavori di allaccio della condotta idrica in largo Beligatti. La seconda invece vede interessate alcune vie della frazione, teatro di lavori di ripristino del manto stradale in seguito alla realizzazione delle rete in fibra ottica. Il provvedimento di regolamentazione temporanea di via Mozzi è stato deciso per le giornate del 29 e 30 maggio. Per la stessa via è previsto il divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati con permesso, con senso unico alternato nel tratto compreso tra i larghi Beligatti e Affede. Ci sarà senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli in uscita da via Mozzi, nel tratto compreso da Largo Beligatti a Piazza Annessione, oltre il divieto di sosta con rimozione coatta, nel tratto interessato dai lavori.

In piazza Mazzini, invece, il transito sarà consentito ai soli residenti autorizzati con permesso, per l’ingresso in via Crispi, in deroga all’orario di vigenza delle Aree pedonali urbane (Apu). A Piediripa, infine, è arrivata la nuova ordinanza che riguarda le vie 8 Marzo, Annibali, Concordia, Fioretti, Tarantelli, Fratelli Moretti, Velluti, primo Maggio, Noce, Adele Bei, strada Cluentina e la strada regionale 485 (del centro abitato). Il provvedimento sarà in vigore da domani al 23 giugno e stabilisce, in base all’andamento dei lavori, il divieto di sosta con rimozione coatta, il limite massimo di velocità di 30 km/h, il senso unico alternato da semaforo o movieri, il restringimento carreggiata e il divieto di sorpasso.