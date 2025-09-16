Lavori sulle strade provinciali. Ecco tutti gli interventi

Manutenzione delle strade provinciali, al via una serie di interventi. Obiettivo garantire la sicurezza degli automobilisti e migliorare la viabilità in diverse zone. Ultimi in ordine di tempo sono stati i progetti relativi ai tratti che ricadono nei Comuni di Corridonia, Tolentino e San Severino. Per quanto riguarda l’intervento lungo la Sp 34, i lavori si concentreranno in particolare nel centro abitato in via Fonte Orsola a Corridonia, dal km 6+171 (passaggio pedonale zona Ip) al km 6+382 (ingresso parcheggio ippodromo lato Corridonia), per eliminare situazioni di pericolo, rendere l’area più sicura e il traffico più fluido.

La strada, infatti, presenta consistenti avvallamenti, fessurazioni, dovuti anche alla presenza di radici di pini che creano gravi situazioni di pericolo per gli utenti e per gli abitanti della zona. L’importo complessivo dei lavori è di 150mila euro. Altri 200mila euro, invece, saranno impiegati per sistemare la Sp 127 "Tolentino-San Severino".

Il risanamento della pavimentazione della strada trova giustificazione dal grado di invecchiamento e usura del manto esistente. L’ultimo intervento approvato (per complessivi 70mila euro) riguarda la Sp 1 "Abbadia di Fiastra – Mogliano" nel tratto iniziale, all’incrocio con la Sp 78 e l’ingresso dell’Abbadia di Fiastra, dove sono presenti cinque corsie di smistamento del traffico caratterizzate da quattro curve e un rettilineo.