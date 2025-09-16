La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Macerata
16 set 2025
CHIARA MARINELLI
Lavori sulle strade provinciali. Ecco tutti gli interventi

Manutenzione delle strade provinciali, al via una serie di interventi. Obiettivo garantire la sicurezza degli automobilisti e migliorare la viabilità...

Una delle arterie interessate

Manutenzione delle strade provinciali, al via una serie di interventi. Obiettivo garantire la sicurezza degli automobilisti e migliorare la viabilità in diverse zone. Ultimi in ordine di tempo sono stati i progetti relativi ai tratti che ricadono nei Comuni di Corridonia, Tolentino e San Severino. Per quanto riguarda l’intervento lungo la Sp 34, i lavori si concentreranno in particolare nel centro abitato in via Fonte Orsola a Corridonia, dal km 6+171 (passaggio pedonale zona Ip) al km 6+382 (ingresso parcheggio ippodromo lato Corridonia), per eliminare situazioni di pericolo, rendere l’area più sicura e il traffico più fluido.

La strada, infatti, presenta consistenti avvallamenti, fessurazioni, dovuti anche alla presenza di radici di pini che creano gravi situazioni di pericolo per gli utenti e per gli abitanti della zona. L’importo complessivo dei lavori è di 150mila euro. Altri 200mila euro, invece, saranno impiegati per sistemare la Sp 127 "Tolentino-San Severino".

Il risanamento della pavimentazione della strada trova giustificazione dal grado di invecchiamento e usura del manto esistente. L’ultimo intervento approvato (per complessivi 70mila euro) riguarda la Sp 1 "Abbadia di Fiastra – Mogliano" nel tratto iniziale, all’incrocio con la Sp 78 e l’ingresso dell’Abbadia di Fiastra, dove sono presenti cinque corsie di smistamento del traffico caratterizzate da quattro curve e un rettilineo.

