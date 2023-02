Lavori terminati, ma il marciapiede è incompleto

Era il dicembre del 2021 quando finalmente venne rimosso il cantiere al Colle dell’Infinito, installato un anno e mezzo prima, per permettere i lavori di consolidamento del terreno contro il dissesto idrogeologico e il rifacimento del marciapiede della cosiddetta passeggiata leopardiana. Quest’ultima opera, però, a distanza di più di un anno si presenta inspiegabilmente ancora incompleta perché all’altezza di casa Stoppini, poco prima della "curva del Pincio", il marciapiede s’interrompe bruscamente ed è privo, per alcuni metri, di balaustra tanto che l’amministrazione ha provveduto a delimitarlo con delle transenne per motivi di sicurezza. Ci si trova, insomma, di fronte ad un marciapiede che forse è stato progettato male o che non è stato completato per una improvvisa assenza di materiale. Sta di fatto che non è possibile che il marciapiede appena realizzato si presenti monco.