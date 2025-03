Lavori terminati. Riaperto il teatro

Taglio del nastro ieri per il teatro comunale di Penna San Giovanni. "Riconsegniamo alla città questo gioiello, che è l’orgoglio dei pennesi, punto di aggregazione. Metteremo in calendario una serie di eventi, con una rassegna teatrale, anche per le nuove generazioni", ha annunciato il sindaco Stefano Burocchi. Dal 2022 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e ammodernamento, migliorate le vie di fuga, aggiornati i sistemi antincendio. Gli interventi sono stati finanziati principalmente dalla Regione per 490mila euro e dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia per 20mila. Presenti il commissario Guido Castelli, il senatore Francesco Verducci, il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, i consiglieri regionali Renzo Marinelli e Simone Livi, il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti, il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi. "C’è un gran fermento nel cratere – ha detto Castelli –. Sentivo il dovere di essere presente. Un grande risultato per Penna San Giovanni perché riapre un luogo destinato al divertimento, alla cultura, alla socialità, tanto importante nel momento in cui dobbiamo rilanciare anche la qualità della nostra vita".