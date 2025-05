Lavori urgenti di pulizia nel fiume Potenza. Disposta la chiusura della pista ciclabile

Ancora disagi per gli utenti della pista ciclabile lungo il Potenza, tra Recanati e Potenza Picena. Il Comune ha emesso ieri un’ordinanza che limita o vieta l’accesso per circa 120 giorni a un segmento di due chilometri, per un intervento urgente chiesto dal Genio civile e affidato alla ditta Camilletti di Castelfidardo. I lavori riguardano il ripristino dell’officiosità idraulica, cioè la riapertura della sezione fluviale ostruita tra la traversa a monte del ponte di Chiarino e quella Enel a valle. L’intervento, di somma urgenza, punta alla messa in sicurezza delle sponde e alla rimozione di sedimenti e detriti che ostacolano le acque. Si tratta di un’operazione delicata che richiede mezzi pesanti e lavorazioni nell’alveo, motivo per cui la ciclabile è interdetta a fasi alterne, in base all’avanzamento del cantiere. "I 120 giorni – spiega il dirigente dell’ufficio tecnico, Maurizio Paduano – sono un termine massimo e teorico, comprensivo anche di eventuali ritardi per il maltempo. I lavori sono iniziati da un mese e l’interdizione non è continua: la pista è chiusa solo quando sono in corso le movimentazioni dei mezzi, per motivi di sicurezza. Se il cantiere è inattivo, la pista può essere utilizzata". La situazione comunque riaccende le critiche su un’infrastruttura che ha mostrato da subito gravi problemi. In passato il tracciato è stato oggetto di numerose chiusure per frane, allagamenti e cedimenti, anche nei periodi di maggiore afflusso turistico.