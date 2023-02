Lavori utili, il Comune ingaggia i disoccupati

Anche il Comune di Macerata ha dato il via libera al reddito di civiltà. Non una "misura assistenzialistica, un beneficio economico passivo" – come specificato nella delibera approvata dalla giunta nei giorni scorsi –, ma un progetto orientato al sostegno economico e al percorso di reinserimento lavorativo di quelle fasce deboli della cittadinanza che fanno fatica a trovare o reinventare una collocazione in ambito lavorativo e fondato sul presupposto che il beneficiario dovrà svolgere attività lavorative utili per la comunità cittadina. Il progetto, infatti, prevede diciotto ore settimanali di attività in aziende, consorzi privati e pubblici, associazioni, enti del terzo settore, Comune di Macerata, e avrà una durata di sei mesi. Per coprire le spese, al momento, sono stati stanziati dal Comune 60mila euro. L’idea è già stata adottata anche dal Comune di Ascoli, primo ente in Italia a varare la misura lo scorso novembre. Il progetto verrà attivato entro marzo e sarà rivolto "alla fascia di età che rischia di essere maggiormente penalizzata dalla crisi, ovvero quella delle persone che hanno un’età compresa tra i 45 e i 65 anni – si legge nella delibera comunale –, in quanto non si è ancora raggiunta l’età pensionabile, ma si è persa la competitività in un mondo del lavoro che richiede qualifiche ed aggiornamenti continui". I beneficiari possono essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, residenti nel comune di Macerata da almeno cinque anni in maniera continuativa, disoccupati o inoccupati. Per ottenere il reddito di civiltà, bisognerà avere un indicatore Isee corrente pari o inferiore a 20mila euro e non devono percepire assicurazione sociale per l’impiego (ad esempio Naspi) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito erogati in caso di disoccupazione involontaria, né devono risultare titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali. Il reddito di civiltà, inoltre, non potrà essere erogato a chi già percepisce il reddito di cittadinanza o quello di inclusione, così come a persone che fanno parte di famiglie all’interno delle quali un soggetto percepisce uno dei due redditi. Ora spetterà al dirigente del servizio Welfare e cultura, Simone Ciattaglia, pubblicare l’avviso e redigere la relativa graduatoria nella quale saranno individuati i beneficiari della misura, mentre sarà compito dei Servizi sociali stilare un progetto lavorativo personalizzato per ogni beneficiario del reddito di civiltà, in modo che possa svolgere attività a beneficio di tutta la comunità.

re. ma.