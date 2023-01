"Lavori via Murat, risultato del nostro mandato"

di Lucia Gentili

Dalla settimana prossima partono i lavori di riqualificazione di viale Labastide Murat, con il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, a Tolentino. "Un’ottima occasione per augurare un felice 2023 alla città – commenta l’ex vicesindaco Silvia Luconi, attuale consigliera di minoranza (capogruppo di Tolentino nel Cuore) –. Inizieranno finalmente i lavori di rifacimento di viale Labastide Murat, opera finanziata durante il nostro mandato per 560.000 euro. Ha un significato importante: è la prosecuzione di viale Matteotti (viale della stazione) di cui effettuammo il completo restyling nel 2020, dando quindi senso compiuto a un’arteria che congiunge la parte est della città con il centro; in più si riesce finalmente a porre rimedio ai danneggiamenti dei marciapiedi che rendono praticamente impossibile il passeggio per i pedoni, le carrozzine e i passeggini. L’opera era nel programma di coalizione di centrodestra, tra quelle finanziate appunto e di prossima realizzazione. Siamo orgogliosi di lasciare alla città un altro importante risultato". E ricorda anche la regimazione delle acque di zona Vaglie, l’ospedale e viale Terme Santa Lucia. "In termini di opere – prosegue – abbiamo lasciato un patrimonio che piano piano sta prendendo forma, mostrando una visione della città (la nostra), che pensava ma pensa ancora in grande e che la vuole attestare come punto di riferimento dell’entroterra, con tutti i servizi necessari a renderla attrattiva". Torna anche sulla questione container. "Il 31 dicembre resta una data spartiacque, tra chi è terremotato eo attenzionato dai servizi sociali e ha tutto il diritto di essere aiutato dalle istituzioni, come previsto dalla normativa. E chi no. Chi non ha diritto a restare ma non vuole uscire ed è nelle condizioni di farlo, contribuirà alle spese", ha spiegato l’amministrazione a fine anno. "Mi ricordo un articolo del 22 aprile 2022 sul Carlino – interviene Luconi –, a seguito di una nostra delibera con cui stabilivamo (sulla scorta di calcoli matematici dei costi fatti dagli uffici comunali) gli affitti per chi alloggiava ai container. L’allora candidato Sclavi qui tuonava che ’il Comune faceva cassa con il terremoto’; oggi, che non ha potuto rispettare il termine di chiusura dell’area del 31 dicembre, come aveva invece annunciato ad agosto (perché molto probabilmente ha riscontrato gli stessi problemi che riscontravamo noi) leggo che farà pagare l’affitto a chi ancora alloggia nei moduli. La conclusione la lascio ai lettori".