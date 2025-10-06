Macerata, lavori in via dei Velini: “Poche settimane per la riapertura, poi vedremo le penali”

Macerata, 6 ottobre 2025 – L’obiettivo per via dei Velini è riaprire la strada in entrambi i sensi di marcia. Potrebbe avvenire tra qualche settimana, o poco più di un mese. Si sta lavorando, a cantiere concluso capiremo quali saranno gli importi delle penali dovute al Comune”. L’assessore Andrea Marchiori fa il punto sui lavori alla strada tra Macerata e Villa Potenza, una delle principali vie d’accesso e uscita dalla città.

“La priorità è riaprire. Va completata la parte in salita verso Montanello sul lato destro. In queste settimane c’è stata un’accelerazione. Vorrei puntualizzare però un aspetto importante – sottolinea Marchiori –, ossia che la politica non deve invadere campi che non le competono. La determinazione della durata del contratto, degli inadempimenti e delle verifiche sono di competenza della parte tecnica del Comune. Noi abbiamo il compito di mediare; le penali, con i lavori che sarebbero dovuti terminare a luglio, data poi posticipata al 9 settembre per via dei lavori all’acquedotto da parte dell’Apm, non possono essere ancora previste. I tempi del contratto erano coerenti con il tipo di lavoro”.

Le penali sono la somma che l’impresa dovrà pagare al Comune, o sottrarre dalla cifra da incassare prevista dal contratto, da calcolare in base al ritardo nella consegna dei lavori. Marchiori ammette le responsabilità dell’impresa, “in certi periodi non si è lavorato come adesso”, ed evidenzia che “capiamo i disagi, non vogliamo giustificarci. Va monitorato il lavoro giorno per giorno, come gli uffici hanno sempre fatto. Gli importi delle penali non competono al sindaco o agli assessori, sono obbligazioni contrattuali. I ritardi sono frutto di scelte come fare più lavori, ma anche di condizioni atmosferiche avverse o carenza di materiali. A oggi non possiamo sapere di quanto saranno queste penali, ma a contratto esaurito comunicherò tutto quello che è successo e le decisioni che sono state prese, per una massima trasparenza nei confronti dei cittadini”.

Al momento l’impresa è impegnata sugli interventi propedeutici alla riapertura della strada, poi saranno risolte questioni come la nuova illuminazione, la piazzola di sosta per gli autobus e lavori fuori dalla sede stradale, a cui si metterà mano a traffico riaperto.