Lavori vicino al cimitero. Attivato il semaforo per regolare il traffico

Hanno già preso il via i lavori, lungo la strada provinciale, all’altezza del cimitero comunale. L’opera è necessaria per portare a termine l’allaccio dei collettori fognari, così al momento la circolazione veicolare è regolamentata attraverso un impianto semaforico. Da programma i lavori avranno come termine ultimo sabato. "Un intervento importante in vista della ripresa della stagione delle piogge – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli -. Inizieranno invece dopo il 2 novembre e le festività e commemorazioni relative, i lavori di costruzione dei nuovi loculi del cimitero, intervento parziale ma urgente in attesa della prossima costruzione della nuova ala".