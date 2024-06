Lavori vicino allo svincolo: "Inevitabile qualche disagio, ma la viabilità sta reggendo"

Primi giorni di lavoro per l’opera che porterà alla di realizzazione della terza corsia lungo via Pausola, cantiere che sta interessando il tratto di strada dall’hotel Grassetti alla rotonda del parco commerciale "CorridoMnia" – all’uscita della superstrada Corridonia-Piediripa –, il quale terminerà il 12 luglio con la riapertura di una corsia a senso unico alternato. Dopodiché si andrà avanti sull’altro lato verso la costruzione del marciapiede. "Dopo una lunga notte di preparazione della viabilità e del cantiere che ha visto in prima linea Protezione Civile e polizia locale del Comune di Corridonia, oltre all’impresa che si è occupata della segnaletica e a quella che realizzerà l’intervento, sono iniziati i lavori per la terza corsia lungo la strada provinciale 34 – ha illustrato il sindaco di Corridonia, Giuliana Giampaoli –. Un’opera, ricordiamo, completamente a carico del Consorzio Eureka. I disagi inevitabili del primo giorno erano previsti, ma sono stati sotto monitoraggio attento e continuo degli agenti di polizia locale e dei volontari della Protezione civile".

La rinnovata viabilità, che dirotta il traffico veicolare nel cuore della zona industriale sembra non avere destato particolari problemi a chi si mette alla guida e non si sono registrati troppi disagi. "Malauguratamente proprio nel primo giorno si è verificato l’imprevisto meno atteso – ha aggiunto il primo cittadino –, il guasto di un mezzo pesante ad una delle rotatorie di via Mattei, che ha causato un ingorgo fino alla rimozione avvenuta in tarda serata, oggi (ieri, ndr) la situazione è normalizzata e il traffico defluisce senza particolari disagi".

Qualche incomprensione è derivata dalla segnaletica posizionata lungo la superstrada che consiglia ai veicoli di imboccare le uscite di Morrovalle, per chi arriva dal mare o Sforzacosta, per chi si avvicina dall’entroterra. "Purtroppo, nonostante le informative divulgate ai comuni limitrofi, l’informazione social e l’assemblea pubblica – ha sottolineato Giampaoli che alla vigilia dell’inizio dei lavori, insieme al comandante delle polizia locale Alberto Sgolastra aveva informato la cittadinanza –, si è creata una incomprensione sulla segnaletica in superstrada che indica in modo corretto che la Sp34 ovvero la strada provinciale Corridoniana, è chiusa in direzione Piediripa-Macerata e che le uscite di Sforzacosta in direzione mare e Morrovalle in direzione monti, sono consigliate. Ora ci auguriamo che tutto proceda come da programma".