"Lavoriamo in squadra, un grande vantaggio"

Il vantaggio di lavorare in squadra. Mauro Pucciarelli, titolare dell’azienda agricola omonima a Caldarola, effettuerà la raccolta delle olive, dai primi di ottobre, insieme ai colleghi. L’associazione Coroncina, presieduta da Livio Giovenali (con frantoio a Tolentino), ha infatti un marchio unico, "Coroncinus", per promuovere e tutelare l’olio extravergine della varietà "coroncina", tipica della zona. L’associazione raccoglie una dozzina di produttori dei 5 Comuni, ovvero Belforte, Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo e Serrapetrona. E ora l’associazione si sta costituendo in cooperativa: quindi marchio unico, etichetta unica. "La mosca ha colpito a macchia di leopardo – afferma Pucciarelli –, soprattutto a causa dell’abbassamento delle temperature". Questo in estate può portare a una ripresa dell’attività della mosca dell’olivo, poiché le alte temperature ne inibiscono lo sviluppo. Dopo un periodo di caldo intenso, un calo termico, soprattutto se accompagnato da un aumento dell’umidità, crea condizioni più favorevoli per la deposizione e la sopravvivenza delle larve. "Il vantaggio di lavorare insieme – prosegue – si vede soprattutto in annate come questa, perché le nostre aziende si spalmano sul territorio e quindi riusciamo comunque a garantire la produzione. Anche sul fronte della carenza di manodopera - dovuta principalmente al fatto che si tratta di un lavoro molto stagionale - collaborare è utile perché ci diamo una mano tra di noi".