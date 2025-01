Lavoro all’estero per 75 studenti. Il dirigente: "Opportunità unica"

Sono in partenza oggi 75 studenti dell’Iis "Enrico Mattei" di Recanati alla volta di Dublino per la terza edizione del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) all’estero, un’esperienza formativa realizzata grazie ai fondi europei del Pon. A Dublino gli studenti, accompagnati da docenti tutor esperti, trascorreranno 15 giorni immersi in un contesto lavorativo internazionale: un’opportunità unica per sviluppare competenze trasversali, migliorare le proprie capacità linguistiche e confrontarsi con le dinamiche del mondo del lavoro globale.

"Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri studenti queste esperienze straordinarie – commenta il dirigente scolastico Antonella Marcatili –. L’Istituto s’impegna costantemente per utilizzare al meglio i fondi europei per garantire un’offerta formativa che punti all’eccellenza e all’internazionalizzazione. Per questo siamo soddisfatti di aver potuto organizzare per la terza volta la partenza dei nostri studenti. Grazie a progetti come questo, i ragazzi possono ampliare i propri orizzonti, accrescere le loro competenze e costruire un futuro più ricco di opportunità."

Il progetto s’inserisce in una più ampia strategia dell’Iis "E.Mattei" che mira a potenziare il rapporto tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, ponendo particolare attenzione alle esperienze in contesti internazionali.