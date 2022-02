Macerata, 8 febbraio 2022 - Sos manodopera nei campi. In provincia si contano circa cinquemila operai agricoli, il 35% extracomunitari. E c’è carenza di braccianti locali. E Coldiretti di Macerata lancia l’allarme. "Eppure si tratta di un lavoro più che dignitoso – dice il presidente Francesco Fucili –, con contratti regolari". Gli stagionali (Otd, operai a tempo determinato) sono pagati a giornata. La giornata è di 6 ore e mezzo e la retribuzione dipende dal livello. Si parte da un minimo di 7 euro netti l’ora per i non qualificati (operazioni di raccolta) fino ad arrivare a 9,50 euro l’ora per gli specializzati. Inoltre, per le giornate non lavorate è possibile accedere alla disoccupazione agricola come ammortizzatore sociale. Di contro, negli ultimi anni è aumentato il numero dei giovani imprenditori agricoli.

Presidente, perché la manodopera nei campi non si trova?

"Forse manca la necessità di lavorare. La percentuale del 35%, alta, è emblematica: cercano questo tipo di lavoro soprattutto ragazzi di Pakistan, Tunisia, Marocco e India. Altrettanti arrivano dai Paesi comunitari, in particolare dell’Europa dell’est, da Romania e Polonia. L’impiego nella zootecnia è più stabile rispetto alla raccolta occasionale. Pur trattandosi di settori stagionali, in media si lavora sette o otto mesi tra la potatura autunnale, quella primaverile e la raccolta, e si può collaborare con più ditte. La carenza non credo sia legata allo ‘sporcarsi le mani’, perché cresce il numero di giovani con spirito imprenditoriale, che partono da zero e rilevano aziende agricole. Il bracciante avrebbe anche meno pensieri, da questo punto di vista. Ma pochi si avvicinano a questo lavoro, bisogna cambiare la mentalità. Lavorare all’aria aperta è più che dignitoso e andrebbe rivalutato, specie in questo periodo per la pandemia".

Con il Covid sono diminuiti i flussi di lavoratori stranieri per la raccolta?

"Un po’ sì, anche perché prima il vaccino Sputnik non era riconosciuto, poi per fortuna è stato dato il via libera. In generale, gli indiani e i ragazzi dell’Europa dell’est sono molto portati per la zootecnia, mentre i pakistani risultano molto bravi nei campi".

La situazione è peggiorata dopo l’abolizione dei voucher?

"Nel nostro settore sì. Capisco che sono stati tolti perché altre categorie ne avevano abusato, ma in agricoltura servivano per incentivare gli studenti, universitari o pensionati, come possibilità di lavoro flessibile. Comunque, fatta salva qualche eccezione, è raro ci siano casi di lavoro nero o grigio in agricoltura. I nostri associati si muovono regolarmente ed è un peccato che non trovino aiutanti. E i pochi che trovano, si stufano subito".