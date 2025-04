"Lavoro, cresce la precarietà nelle Marche"

Quasi tre lavoratori su cinque assunti nelle Marche nel corso del 2024 non hanno un contratto di lavoro stabile. Una situazione che penalizza soprattutto le donne e i giovani sotto i 30 anni quella analizzata dal Centro Studi della Uil Marche sul report dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps per lo scorso anno. "L’occupazione nelle Marche continua a mostrare segnali preoccupanti", dicono dal sindacato. "Serve una svolta radicale – commenta Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche (foto) –. Le politiche attuali si sono dimostrate inefficaci e le agevolazioni per le nuove assunzioni non hanno prodotto risultati evidenti".