Lavoro, dieci infortuni al giorno. Malattie professionali in crescita

Infortuni in calo, malattie professionali aumento. Questo il quadro del 2023 riferito alla provincia di Macerata (in linea con quello regionale), quale emerge dai dati annuali diffusi dall’Inail ed elaborati dall’Ires Cgil Marche. Una situazione tendenzialmente in miglioramento ma che, analizzata nei dettagli, mostra luci e ombre. Nel Maceratese sono stati denunciati 3.569 infortuni sul lavoro, 426 in meno (- 10,7%) rispetto ai 3.995 del 2022. Ma siamo ancora nell’ordine di dieci infortuni al giorno. Le denunce inerenti alle malattie professionali, invece, sono passate dalle 1.943 del 2022 alle 2.064 del 2023, 121 in più, facendo registrare un incremento del 6,2%.

La maggior parte sono malattie del sistema osteomuscolare, seguite dalle malattie del sistema nervoso e dell’orecchio. Una situazione rispetto alla quale è necessario fare di più, molto di più, poiché si tratta di numeri comunque preoccupanti: il trend storico mostra un andamento in leggera flessione, ma nonostante questo, dal 2013 al 2023 le denunce di infortunio nelle Marche sono state 202mila, 390 delle quali inerenti a casi mortali. Nel 2023, nelle Marche sono stati denunciati 16.918 infortuni, 1.858 in meno rispetto al 2022, un calo del 9,9%, inferiore però alla media nazionale (-16,1%), mentre sono state 6.771 le denunce di malattie professionali, in aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente, sebbene la crescita risulti ormai un trend consolidato, dato che in dieci anni sono aumentate del 104,6%. "Tutto questo – sottolinea Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil Marche – dimostra che gli infortuni sul lavoro sono una patologia sociale su cui è necessario mantenere alta l’attenzione con strategie e azioni concrete. I dati ci dicono che la diminuzione riguarda più le donne (- 20,3%) che gli uomini (-3,1%). Il calo maggiore è nella fascia di età tra i 40-49 anni, ma aumentano gli infortuni tra i giovani fino a 19 anni, e questo perché molti sono assunti con contratti precari, e di breve durata, che non vengono formati adeguatamente, e quindi, più esposti ai rischi di incorrere in infortuni". Un altro dato importante riguarda il fatto "che i lavoratori extracomunitari sono coloro che s’infortunano di più con un aumento del 10,6%, perché sono quelli che svolgono i lavori più pericolosi e pesanti". Quanto agli infortuni mortali, è vero che c‘è un calo del 22,2%, ma "solo perché diminuiscono quelli in occasione di lavoro con il mezzo di trasporto, mentre rimangono invariati quelli accaduti senza mezzi di trasporto".