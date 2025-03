Lavoro e stipendi: i sindacati rivendicano forti disuguaglianze

"Tredici punti percentuali di divario occupazionale, un terzo delle lavoratrici in part-time, buste paga inferiori del 30%: sono questi i numeri che descrivono la disuguaglianza di genere nelle Marche. Dati che certificano una minore indipendenza economica, ridotte opportunità di carriera, pensioni insufficienti". E’ quanto denunciano Eleonora Fontana, Selena Soleggiati e Claudia Mazzucchelli, rispettivamente segretarie di Cgil, Cisl e Uil delle Marche.

"Mentre mimose e celebrazioni colorano l’8 marzo – evidenziano – i dati del 2023 fotografano un mercato occupazionale regionale dove le donne restano ai margini, con un tasso di impiego inferiore del 13% rispetto agli uomini. L’analisi dei contratti rende il quadro ancora più nitido: mentre il 93% degli uomini opera a tempo pieno, per le donne la percentuale crolla al 69,4%. Il part-time involontario colpisce il 14% delle lavoratrici marchigiane, contro appena il 4% dei colleghi maschi. Non si tratta di preferenze personali: parliamo di ore decurtate, retribuzioni ridotte, percorsi di carriera ostacolati e futura fragilità pensionistica". Un contesto in cui a pagare il prezzo più elevato sono le giovani: nella fascia 18-29 anni, il divario occupazionale sale al 15%. La disparità si quantifica anche in euro, esattamente 22 al giorno, questo è il gap medio tra compensi maschili e femminili nelle Marche nel 2023, in peggioramento rispetto ai 20 euro del 2008. "A queste disparità strutturali – sottolineano Fontana, Soleggiati e Mazzucchelli – si aggiunge un problema altrettanto grave, anche se meno visibile: le molestie sul luogo di lavoro. Un fenomeno sommerso che contribuisce a creare ambienti lavorativi ostili e alimenta le disuguaglianze di genere, limitando libertà e serenità professionale delle lavoratrici". Secondo Cgil, Cisl e Uil l’8 marzo deve trasformarsi in momento di analisi lucida degli strumenti legislativi e delle buone prassi che danno concretezza al principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, che richiede interventi per abbattere quei muri invisibili che ancora oggi impediscono alle donne di esprimere pienamente il proprio talento e le proprie capacità. "I dati sul mercato del lavoro e le violenze di cui le donne sono vittime impongono una continua attività di vigilanza, di rivendicazione e di promozione della cultura del rispetto e della non violenza".

f. v.