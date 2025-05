Lavoro, festa con tante ombre: "Ottomila disoccupati in provincia, mille in più nel giro di un anno"

Oggi è festa per 126mila lavoratori nel Maceratese, di cui 98mila dipendenti e 28mila indipendenti. Questo il dato del 2024, fornito dalla Cgil, in calo rispetto al 2023 quando in totale erano 127mila. A scendere, il numero dei lavoratori non dipendenti. Su questi 126mila, ci sono 70mila uomini (-4,1% rispetto al 2023) e 56mila donne (+5,6%); il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale per le donne (+1,9%) e scende per gli uomini (-2,7%), che restano comunque in maggioranza (71% maschi e 59% femmine).

Invece il tasso di occupazione per la fascia 15-74 anni raggiunge il 6,5% per le donne e si ferma al 5,3% per gli uomini. Ma oggi non è festa per tutti. In provincia si contano ottomila disoccupati, metà uomini e metà donne: mille persone in più rispetto all’anno precedente. Mentre resta uguale il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, 57mila (tasso di inattività del 24,9% per gli uomini e 36,7% per le donne). Sono diminuiti nel 2024 gli infortuni sul lavoro denunciati nelle Marche. È quanto emerge dai dati annuali diffusi dall’Inail ed elaborati dall’Ires Cgil. In provincia sono stati denunciati 3.528 infortuni, 41 in meno rispetto al 2023 (3.569). Sono aumentate invece le malattie professionali (patologie che un lavoratore contrae a causa dell’esposizione a fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro o in conseguenza dell’attività svolta): l’anno scorso ne sono state denunciate 2.388, ben 324 in più rispetto all’anno precedente (2.064), +15,7%.

"Il mio augurio per questo Primo Maggio – è il messaggio del segretario generale Cgil Macerata Daniele Principi – è che si riapra finalmente una stagione di conquiste per i lavoratori che negli anni hanno purtroppo visto progressivamente ridursi i propri diritti. Retribuzioni troppo basse, crescente precarietà, mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sono ormai delle costanti rappresentate drammaticamente dai dati a disposizione di tutti".

"Se vogliamo veramente festeggiare il lavoro valorizzandone il ruolo nella società non possiamo continuare a voltarci dall’altra parte – prosegue Principi –, ma c’è bisogno urgente che istituzioni e parti sociali lavorino ognuno nel proprio ambito, a partire dal rinnovo dei contratti pubblici e privati scaduti, per ridare centralità al mondo del lavoro in un sistema economico che sia realmente sostenibile dal punto di vista sociale". "Mentre celebriamo la festa del lavoro – aggiunge Deborah Panatan, consigliera di Parità della Provincia –, non possiamo ignorare le profonde ingiustizie che ancora persistono, in particolare per le donne. È inaccettabile che le donne continuino a percepire salari inferiori rispetto ai colleghi uomini a parità di mansioni e responsabilità. Questo divario salariale è una ferita profonda alla dignità di ogni lavoratrice. È tempo di riconoscere il valore del lavoro femminile con retribuzioni adeguate e pari opportunità di crescita. Altrettanto urgente è la questione della sicurezza sul lavoro. Troppe donne sono ancora vittime di infortuni, malattie professionali e, cosa ancora più grave, di violenze e molestie nei luoghi di lavoro".