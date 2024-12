Lavoro nei cantieri. Confronto sulla sicurezza all’hotel Grassetti

Nell’ambito del ciclo di seminari organizzato da Edilart Marche, sul tema "Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili", oggi (dalle 17) all’hotel Grassetti di Corridonia si terrà un appuntamento sul tema "Salute sul lavoro in Edilizia". Il seminario verrà introdotto da Alessandro Migliore, coordinatore di Edilart Marche che farà un focus sul tema della patente a crediti. L’evento inoltre prevede la presenza di tre illustri relatori: Lucia Isolani, direttore Uoc Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Ast Macerata che relazionerà su "Salute Muscoloscheletrica e dispositivi robotici: prevenzione e reinserimento lavorativo, poi Francesco Mancini, consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro parlerà di "La Movimentazione manuale dei carichi in edilizia" e Paolo Prosperi, Amministratore di Progesos approfondirà: "Esoscheletri occupazionali: presentazione, utilizzo e prove".