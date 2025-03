Lavoro nelle aree colpite dal sisma: "Dobbiamo trattenere i giovani"

In arrivo strumenti nuovi che consentiranno di rafforzare la formazione degli studenti e di promuovere la crescita del lavoro, attraverso l’incrocio tra la domanda e l’offerta. L’obiettivo è contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento nel cratere sisma creando le condizioni affinché giovani e lavoratori possano continuare a vivere in questi territori. È quanto annunciato ieri in conferenza, a Palazzo Chigi, da Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia, ente del ministero del lavoro e delle politiche sociali, e dal commissario Guido Castelli (nella foto).

È stata lanciata la piattaforma "Area cratere del sisma 2016" (areasisma2016.sviluppolavoroitalia.it) che permette di consultare i principali dati demografici e del mercato del lavoro di ciascuno dei 138 Comuni del cratere; cinque le sezioni, demografia, mercato del lavoro, rapporti di lavoro attivati, rapporti di lavoro cessati, datori. Ora è aperta l’adesione alle manifestazioni di interesse per usufruire dei servizi messi a disposizione da Sviluppo Lavoro Italia per migliorare orientamento e accompagnamento nei diversi segmenti del ciclo di istruzione e formazione per le aree terremotate.

Possono partecipare scuole secondarie di primo e secondo grado, Its Academy, centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), centri di formazione professionale (Cfp) accreditati in Regione, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. "Con la crescita delle opportunità anche i nostri territori si fanno più attrattivi e trattengono abitanti – commenta Castelli –, a partire dai più giovani, tutelando le comunità dalla crisi demografica e le aree interne dallo spopolamento".