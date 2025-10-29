Lavoro nero in un bar-ristorante dei Sibillini, scatta la maxi sanzione

Camerino, 29 ottobre 2025 – Due lavoratori in nero e tre irregolari sono stati scoperti dai finanzieri della tenenza di Camerino in un esercizio commerciale dell’entroterra, zona montana. Un bar-ristorante. Nell’ambito dei controlli delle Fiamme Gialle del comando provinciale, finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia economico-finanziaria e indirizzati in particolare ad impedire il fenomeno del lavoro sommerso, è stata attenzionata dai militari di Camerino un’attività commerciale di bar con ristorazione. Al termine delle indagini, è stata constatata la presenza di due lavoratori in nero e tre lavoratori dipendenti a cui, seppur formalmente assunti, erano stati elargiti alcuni “fuori busta” registrando nei rispettivi Lul (Libro unico del lavoro) minori ore rispetto a quelle effettivamente effettuate. Incorrendo quindi nella violazione amministrativa prevista per l'infedele registrazione dei dati obbligatori sul Lul. In seguito alle attività di controllo, i militari hanno proceduto per i due lavoratori in nero a formalizzare la contestazione dell'illecito amministrativo e all'irrogazione della relativa maxi-sanzione, che varia da 1.950 a 11.700 euro, per ciascun lavoratore scoperto. I militari hanno poi constatato l’omessa esecuzione e versamento delle ritenute fiscali nei confronti dei tre lavoratori irregolari per un totale di circa 350 euro. La predetta attività testimonia il ruolo attivo della Guardia di finanza quale forza di polizia economico-finanziaria “stabilmente impegnata nel contrasto ad ogni forma di illegalità a tutela della collettività, con particolare attenzione a quei fenomeni illeciti che minano gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e che costituiscono un ostacolo alla crescita e alla realizzazione di un mercato ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza”. Continuano quindi i controlli su tutto il territorio, dalla fascia costiera all’entroterra, per contrastare questo fenomeno. In estate, ad esempio, sempre i finanzieri della tenenza di Camerino avevano scoperto un dipendente di una ditta individuale che, mentre era in malattia, svolgeva l’attività irregolare di giardiniere. Per di più con un minorenne. Un mese fa invece i militari della compagnia di Civitanova hanno individuato sette lavoratori irregolari in un’attività di ristorazione. Il titolare della ditta, segnalato all’Ispettorato territoriale del lavoro, era stato destinatario di sanzioni per oltre 13.600 euro.