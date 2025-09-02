"Lavoro, operai specializzati introvabili"

Per molte imprese, soprattutto quelle di piccole e piccolissime dimensioni, è sempre più difficile trovare gli operai specializzati di cui hanno bisogno, in particolare carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori e operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. La provincia di Macerata è una di quelle che a livello nazionale vive più di altre questa difficoltà (è al 17esimo posto su 105): nel trimestre agosto-ottobre 2025, a fronte di 7.420 assunzioni previste più di una su due (il 54,3%) non andrà in porto, perché non ci sono le persone qualificate necessarie per coprirle. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia che ha esaminato i report di Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Sistema Informativo Excelsior del 2024 e del trimestre agosto-ottobre 2025. Il dato maceratese è uno dei più elevati d’Italia ed è il peggiore delle Marche, regione in cui la difficoltà di reperimento degli operai specializzati è del 51%, al sesto posto della graduatoria nazionale, ben al di sopra della media italiana (47,8%). La provincia Pesaro segue Macerata con un valore del 51,8%, Ancona è al 51%, Fermo al 49,7% e Ascoli al 46,7%. I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati sono l’edilizia e il manifatturiero, nell’ambito del quale la ricerca è più impegnativa nel comparti del legno, tessile-abbigliamento-calzature e metalmeccanico. Un fenomeno che è destinato ad accentuarsi, considerato che un’altra indagine della Cgia stima che da qui al 2029 in Italia dovranno essere sostituiti 3 milioni di addetti che andranno in pensione.